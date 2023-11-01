В Госдуме рассмотрят законопроект против фиктивных браков с иностранцами
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале заявил, что на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами.
По его словам, цель документа - исключить случаи использования иностранными гражданами или лицами без гражданства фиктивного брака или фиктивного отцовства для получения права на постоянное проживание в России и российского гражданства.
Авторы законопроекта предлагают установить минимальный срок нахождения в браке с гражданином РФ - два года, если нет общего ребёнка, рожденного в браке. В этом случае иностранцу будет доступно разрешение на временное проживание в упрощённом порядке. При наличии детей будет закреплено условие для получения вида на жительство без оформления такого разрешения.
Также документом предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в РФ, если усыновление, отцовство или брак с гражданином РФ будет через суд признан недействительным.
Ранее независимый демограф Алексей Ракша в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что из-за политики Минтруда в России резко увеличилось число фиктивных разводов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru