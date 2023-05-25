Правоохранители задержали россиян за оформление фиктивных браков для мигрантов

Липецкие правоохранители из центра по противодействию экстремизму совместно с сотрудниками ФСБ задержали четырех соотечественников, за деньги помогавших мигрантам из ближнего зарубежья оформить разрешение на временное проживание в России путем заключения фиктивных браков с россиянами. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Липецкой области.

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В результате обысков в жилищах и офисах задержанных были найдены денежные средства, телефоны и иные вещественные доказательства.

Ранее в России подготовили законопроект, направленный на исключение для иностранцев возможности легализовать свой статус через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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