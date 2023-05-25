Правоохранители задержали россиян за оформление фиктивных браков для мигрантов

Липецкие правоохранители из центра по противодействию экстремизму совместно с сотрудниками ФСБ задержали четырех соотечественников, за деньги помогавших мигрантам из ближнего зарубежья оформить разрешение на временное проживание в России путем заключения фиктивных браков с россиянами. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Липецкой области.