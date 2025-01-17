Льву Шлосбергу предъявили обвинение в неисполнении обязанностей иноагента
Зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом) обвинили в повторном распространении материалов без иноагентской маркировки. Об этом сообщает следственное управление по Псковской области.
В ведомстве указали, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и «установление всех обстоятельств совершенного преступления».
Политику назначили подписку о невыезде, разрешив свободно передвигаться только в границах Псковской области.
Сам Шлосберг указал, что «переход из статуса подозреваемого в статус обвиняемого — это промежуточный этап следственных действий». Также он отказался признать вину, отметив, что следствию были предоставлены все необходимые доказательства.
Ранее суд в Пскове признал Шлосберга виновным по статье о дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru