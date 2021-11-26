В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия
Депутаты Госдумы обсудят на весенней сессии законопроект о запрете показа фильмов со сценами насилия. Об этом сообщила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации», — рассказала парламентарий в беседе с РИА Новости.
Останина добавила, что в декабре будет создана рабочая группа для обсуждения этого законопроекта. Депутаты также будут работать над запретом пропаганды нетрадиционной ориентации в фильмах.
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