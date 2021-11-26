В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете фильмов со сценами насилия

«Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации», — рассказала парламентарий в беседе с РИА Новости.

Останина добавила, что в декабре будет создана рабочая группа для обсуждения этого законопроекта. Депутаты также будут работать над запретом пропаганды нетрадиционной ориентации в фильмах.

