В Госдуме рассмотрят вопрос о возвращении пива на стадионы
Вопрос о возможном возвращении продажи пива на спортивных стадионах страны будет обсуждаться 26 апреля на заседании Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, сообщает ТАСС.
На него приглашены представители ряда министерств и ведомств, включая Минздрав и МВД, Российского футбольного союза, РПЛ, КХЛ, Единой лиги ВТБ, а также ведущих российских футбольных клубов.
В России запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС за возвращение пива на стадионы страны, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru