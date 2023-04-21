В Госдуме рассмотрят вопрос о возвращении пива на стадионы

На него приглашены представители ряда министерств и ведомств, включая Минздрав и МВД, Российского футбольного союза, РПЛ, КХЛ, Единой лиги ВТБ, а также ведущих российских футбольных клубов.

В России запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС за возвращение пива на стадионы страны, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

