Путин поручил обеспечить заселение в отели по водительским правам
Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 июля 2025 года обеспечить россиянам возможность заселения в гостиницы с использованием водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что соответствующее поручение глава государства дал правительству РФ и исполнительным органам субъектов РФ. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
Отмечается, что доклад необходимо представить президенту до 1 сентября 2024 года.
Ранее компания «Центр биометрических технологий» заявила, что в России будет поэтапно введена система, которая позволит россиянам заселяться в гостиницы по биометрии, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru