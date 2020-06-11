В Госдуме рассказали, сколько детей не будет сдавать ЕГЭ в 2020 году
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке в эфире НСН поддержал решение не проводить в этому году ЕГЭ для всех выпускников 11 классов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году. Так, выпускникам школ выдадут аттестаты без сдачи итоговых экзаменов. Сдать Госэкзамен смогут те ребята, которые решат продолжить обучение в высших учебных заведениях.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН поддержал отмену обязательного ЕГЭ в этом году.
«Правительство отчасти пошло на встречу нашим детям – в этом году не проводится ОГЭ в 9 классах, таким образом более 1 млн детей избавлены от риска заболеть. А также многие будут избавлены от риска в связи с частичным проведением ЕГЭ. Пока заявилось на экзамен порядка 740 тыс человек из 797 тыс, которые сначала собирались сдавать ЕГЭ. Но по оценкам Рособрнадзора, обычно, на экзамен не приходит 15-20% выпускников. То есть, есть основания полагать, что еще порядка 100 тыс детей будут избавлены от рисков связанных с пандемией. Поэтому мы поддерживаем это решение правительства, хоть и хотели большего», - рассказал Смолин.
Он напомнил, что в начале апреля лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и сам Олег Смолин обращались к премьер-министру с просьбой не проводить в этом году ЕГЭ, учитывая большие риски связанные с коронавирусной инфекцией.
Также собеседник НСН отметил, что «обеспечить качественный контроль за сдачей письменного экзамена в данных условиях практически невозможно». Как альтернативу он предложил устное собеседование, «по которому практически всегда можно оценить на сколько ребенок подготовлен». Так, например, «институты физкультуры будут при приеме учитывать спортивные достижения абитуриента и проводить онлайн-сдачу экзамена по теории физкультуры».
Отметим, что выпускники школ, как 9, так и 11 классов, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата.
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