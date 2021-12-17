В Госдуме рассказали о выплатах для россиян к Новому году
Россияне получат зарплату за январь, премии, пенсии и пособия до конца нынешнего года, выплаты уже заложены в бюджет. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru.
Как отметила парламентарий, все денежные выплаты производятся перед праздниками.
«Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13 зарплату люди получат перед Новым годом. Также будут выплачены пенсии — это уже заложено в бюджет 2021 года (выплаты за январь 2022 года)», — сообщила Бессараб.
Депутат добавила, что многие пенсионеры получают выплаты в период праздничных дней.
Кроме того, Бессараб рассказала, что многие работодатели и региональные власти стараются в предпраздничные дни оказать поддержку многодетным семьям и ветеранам. В частности, речь идет о новогодних подарках, бесплатном посещении театров, материальной поддержке, экскурсиях, пишет РИА ФАН.
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