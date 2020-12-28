В Госдуме рассказали о сюрпризе для пенсионеров в 2021 году

Российские пенсионеры в 2021 году получат новые выплаты. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.

Депутат не объяснил, о каких именно законопроектах идет речь, и отметил, что об этом некорректно говорить до тех пор, пока законопроекты еще не приняты.