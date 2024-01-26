Россияне смогут получить налоговый вычет на лечение питомцев
Россияне смогут получать налоговый вычет за домашних животных, пишут «Известия».
Соответствующий законопроект обсуждают в Госдуме. Появление налогового вычета на лечение животных станет стимулом для их регистрации, которая «будет способствовать снижению числа безнадзорных животных в стране», рассказали авторы законопроекта.
Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что ведомство предлагает с 1 октября 2024 года ввести обязательную маркировку лекарственных препаратов для ветеринарного применения, напоминает RT. При этом обязательную регистрацию в информационной системе маркировки участников оборота ветпрепаратов планируется запустить с 1 сентября 2024 года, а до 31 августа 2024 года будет проходит добровольный эксперимент по маркировке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru