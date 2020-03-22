В Госдуме рассказали подробности о гуманитарных рейсах в Италию

Первый самолет ВКС РФ со специалистами и оборудованием вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19. Борт поднялся в небо с аэродрома «Чкаловский», уточняет Минобороны России.

«Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с военного аэродрома «Чкаловский» с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Депутат Госдумы, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Николай Антошкин в интервью НСН рассказал подробности организации гуманитарных перевозок грузов и персонала военными бортами ВКС.

«Обычно по международной линии оформляются соответствующие заявки. Летчикам ставят задачи, что делать. Выделяются люди, медикаменты, оборудование. Дается полетное задание – с каких аэродромов на какие за рубежом вылетать, кому какой груз передавать. Им надо будет перевозить людей, персонал. Все непросто – чтобы официально передать людей и груз, необходимо оформить очень много документов. Командировки обычно не длительные – полет длится два-три часа. Сколько будет длиться болезнь в Италии, столько времени наши и будут теперь туда летать», - пояснил собеседник НСН.

По официальным данным, Италия в мире занимает второе место по распространению коронавируса. Здесь 53 тысячи человек заразились COVID-19, 4,8 тысячи – скончались.



