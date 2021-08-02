Собянин заявил, что власти не планируют вводить «удаленку» для школьников

Власти Москвы осенью не планируют вводить удаленный режим обучения для школьников города, сообщает РБК со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина.

Собянин: в Москве не планируют широко праздновать День города

«Мы никакой «удаленки» не планируем», — отметил глава города.

Как сообщалось, возобновлять в ближайшее время фестивали и широко праздновать День города в Москве не планируется.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СобянинОбразованиеШколаМосква
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