Собянин заявил, что власти не планируют вводить «удаленку» для школьников
2 августа 202104:33
Власти Москвы осенью не планируют вводить удаленный режим обучения для школьников города, сообщает РБК со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина.
«Мы никакой «удаленки» не планируем», — отметил глава города.
Как сообщалось, возобновлять в ближайшее время фестивали и широко праздновать День города в Москве не планируется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru