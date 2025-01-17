Москвичам пообещали дождь на Крещение и морозы в конце января
В выходные москвичей ждет температура до +3 градусов, а вот в Санкт-Петербурге будут морозы до -10 градусов, рассказал НСН синоптик Александр Шувалов.
Москвичам придется встречать Крещение под мокрым снегом, а вот со следующей недели температура опустится до -5, но ненадолго. Об этом рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Крещение мы будем встречать, если не под дождем, то под мокрым снегом. Температура в субботу, как и сегодня, будет +2... +3 градуса, в воскресенье будет чуть-чуть попрохладнее. С понедельника по вторник нас ждет понижение температуры до - 5, и ночные до - 8 градусов. Во вторник, может быть, увидим солнышко, а не только дождь. Но это буквально на полтора-два дня. К среде опять повышение температуры. Я бы не стал далеко заглядывать, потому что, как правило, сейчас прогнозы более пяти дней дают очень большие колебания. Сейчас они, например, показывают, что 28-29 будет значительное похолодание. Но у нас Санкт-Петербург выбивается из этого ряда. С понедельника там хорошо прижмет: - 5...-10, а по области до -15 градусов. А так возврат холодов, конечно, будет. Но то, что находится западнее Енисея, это что-то неимоверное. В Москве это на 5,3 градуса выше климатической нормы. В Поволжье отклонение от климатической нормы до 7 градусов, на Урале - до 9 градусов. Это очень существенно. Но, с другой стороны, это особенность первой четверти XXI века», - пояснил он.
Ранее врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала, что только люди, ведущие активный и здоровый образ жизни, могут участвовать в крещенских купаниях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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