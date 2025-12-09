Rutube впервые обогнал YouTube по количеству зрителей в день в РФ
Российский сервис Rutube впервые обогнал международную платформу YouTube по показателю дневной аудитории в РФ. Об этом со ссылкой на данные Mediascope рассказали в пресс-службе компании.
Уточняется, что 6 декабря 2025 года дневная аудитория Rutube составила 23,8 млн человек, тогда как показатель YouTube остановился на отметке 22,3 млн человек.
Также в компании указали, что по итогам ноября аудитория Rutube составила 80,6 млн человек.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что российские платформы, в среднесрочной перспективе, полностью заменят видеохостинг YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
