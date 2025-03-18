В Госдуме рассказали, как добиться увеличения пенсии

По его словам, важно учесть все периоды трудовой деятельности и выяснить, засчитывался ли период ухода за детьми или престарелыми родственниками. Также парламентарий посоветовал выбирать выгодный пенсионный фонд.

А срочная пенсионная выплата позволяет получить средства в более короткий срок. Она назначается минимум на десять лет. В этом случае выплачивается большая сумма, чем предусматривается стандартной выплатой. Также добиться увеличения пенсии можно докупив пенсионные баллы. Кроме того, можно перевести на накопительную пенсию материнский капитал.

Ранее россиянам объяснили, почему непрерывный трудовой стаж не нужен для пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

