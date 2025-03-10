Мишустин: Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля
Социальные пенсии проиндексируют в России на 14,75% с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с заместителями.
«С 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума», - указал глава правительства, подчеркнув, что власти подготовили соответствующее постановление.
Такие выплаты получат россияне с инвалидностью, без трудового стажа, или если его не хватает для назначения пенсии, а также при потере кормильца. Индексация затронет почти 4,2 млн пенсионеров. Для этих целей в бюджете предусмотрено около 85 млрд рублей.
Ранее в России приняли решение о дополнительной индексации военных пенсий в соответствии с инфляцией, средний размер выплаты составит 43 тысячи рублей, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru