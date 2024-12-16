В Госдуме рассказали, где искать «нормального русского мужика»

Российским студенткам, ищущим мужа-«нормального русского мужика», стоит обратить внимание на однокурсников, считает депутат Госдумы Жанна Рябцева. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.

«Где искать? Наверное, там же, где и мы все искали — в учебных заведениях. Вот я нашла своего мужа на металлургическом факультете Уральского федерального университета», — поделилась парламентарий.

Рябцева добавила, что в России «рядом везде русские, наши мужчины».

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН заявила, что в России выросло число пар, где мужчины намного младше женщин. За последние пять лет их число увеличилось в два-три раза, а разница в возрасте между партнерами составляет пять-десять и пятнадцать лет.

