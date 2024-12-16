В Госдуме рассказали, где искать «нормального русского мужика»
Российским студенткам, ищущим мужа-«нормального русского мужика», стоит обратить внимание на однокурсников, считает депутат Госдумы Жанна Рябцева. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.
«Где искать? Наверное, там же, где и мы все искали — в учебных заведениях. Вот я нашла своего мужа на металлургическом факультете Уральского федерального университета», — поделилась парламентарий.
Рябцева добавила, что в России «рядом везде русские, наши мужчины».
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН заявила, что в России выросло число пар, где мужчины намного младше женщин. За последние пять лет их число увеличилось в два-три раза, а разница в возрасте между партнерами составляет пять-десять и пятнадцать лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нейросеть «Кулиса» представила шуточные названия новых театров в России
- Евросоюз намерен обсудить с Сирией вопрос об упразднении российских баз
- Задержанные в Тунисе россияне содержатся в тюрьме с жесткими условиями
- В Москве провели первые свадьбы под водой
- Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине
- Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
- В Северной Осетии раскритиковали «Смешариков» за серию о пирогах и Нюше
- В Суздале потребовали проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Шольц предложил распустить парламент после провала вотума доверия
- Путин: Не ставкой единой жива экономика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru