В Минюсте заявили о несоразмерности наказаний в уголовном кодексе

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он привёл в пример мошенничество в особо крупном размере, за которое грозит до 10 лет лишения свободы. То есть, оно наказывается строже, чем умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, максимальный срок колонии за которое составляет до восьми лет.

«Правило соразмерности соблюдается не всегда», — отметил Федоров, добавив, что необходим комплексный пересмотр системы наказаний.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко отметил, что считает «не совсем правильным» приоритет прав человека в России над интересами государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

