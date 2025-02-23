В Госдуме рассказали, что пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу
В России пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова.
Также, по его словам, пожилым людям положено бесплатное проведение газа до дачного участка. Налоговая база для пенсионеров уменьшается на кадастровую стоимость 600 кв. метров земли. Если площадь участка не превышает 6 соток, налог с него не взимается. Если площадь больше, налог начисляется только на превышение порога.
Также пожилые граждане могут претендовать на бесплатное проведение газа в рамках социальной программы.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о лишении мигрантов права на налоговые вычеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru