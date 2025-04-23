В Госдуме рассказали, чем священники отличаются от магов

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, магов и тарологов не касается священнослужителей, так как они являются официальными представителями действующих религиозных организаций и не берут деньги за оказанные услуги, рассказала соавтор законопроекта, депутат Госдумы Нина Останина. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Останина подчеркнула, что священник и мулла – официальные представители законно действующих религиозных организаций в РФ. Есть практика добровольных пожертвований, однако в этом нет ничего страшного.