В Госдуме рассказали, чем священники отличаются от магов

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, магов и тарологов не касается священнослужителей, так как они являются официальными представителями действующих религиозных организаций и не берут деньги за оказанные услуги, рассказала соавтор законопроекта, депутат Госдумы Нина Останина. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Останина подчеркнула, что священник и мулла – официальные представители законно действующих религиозных организаций в РФ. Есть практика добровольных пожертвований, однако в этом нет ничего страшного.

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К тому же она отметила, что ни священник, ни мулла (исламский священнослужитель, прим. НСН) в отличие от магов и тарологов не делают рекламу своих услуг.

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в том числе астрологов, нутрициологов, нумерологов и духовных наставников был внесен в Госдуму 23 апреля. По мнению авторов инициативы, такие услуги вводят россиян в заблуждение и имеют признаки мошенничества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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