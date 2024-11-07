В Госдуме раскритиковали идею устраивать лотереи для повышения рождаемости

Запуск в России лотереи среди новорождённых ни к чему плохому не приведёт. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

В Госдуме предложили ежемесячно разыгрывать квартиры для новорожденных

Комментируя идею вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова разыгрывать среди новорождённых квартиры, автомобили или бытовую технику, он указал, что от этого в плане рождаемости и «ничего сильно хорошего тоже не случится».

«Я считаю, что правильно всё-таки давать нормальные пособия и нормальную поддержку строительству ИЖС при рождении детей», – заключил парламентарий, отметив, что в этом случае рождаемость может подняться.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что вместо лотереи следует создавать нормальные условия для воспитания детей во всех сферах, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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