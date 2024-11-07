В Госдуме раскритиковали идею устраивать лотереи для повышения рождаемости

Сервисы кикшеринга возобновили доступ к самокатам для пользователей в Москве

Число аварий на дорогах в Подмосковье снизилось на 5% с начала года

Самые бюджетные арендные квартиры столицы находятся в новой Москве

Новогодние закуски и салаты на семью из четверых человек обойдутся в столице в 2,8 тыс. руб.

Собянин поздравил ветеранов с 83-й годовщиной военного парада 1941 года на Красной площади

Обитатели «Москвариума» украсят новую серию карт «Тройка»