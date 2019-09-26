В Госдуме прокомментировали запрет курения на балконах

В Госдуме оценили решение кабмина утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Как пишет RT, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что «какие-то ограничения в этом плане будут очень полезны».

Он подчеркнул, что курение на балконах, безусловно, оказывает влияние на соседей и вредит им. Дым поднимается на верхние этажи, а также проникает в квартиры. Кроме того, особо нерадивые курильщики бросают окурки вниз – что тоже чревато опасными последствиями.