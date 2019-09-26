В Госдуме прокомментировали запрет курения на балконах
В Госдуме оценили решение кабмина утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Как пишет RT, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что «какие-то ограничения в этом плане будут очень полезны».
Он подчеркнул, что курение на балконах, безусловно, оказывает влияние на соседей и вредит им. Дым поднимается на верхние этажи, а также проникает в квартиры. Кроме того, особо нерадивые курильщики бросают окурки вниз – что тоже чревато опасными последствиями.
Напомним, ранее правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Таким образом, если следовать содержанию документа, наши соотечественники не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и курить. Уточняется, что запрет не касается специальных мест для курения.
Он вступает в силу с 1 октября, отмечает КИА.
К слову, ранее стало известно, что в России предлагают ввести акцизы на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, отметив, что ведомство уже подготовило соответствующий законопроект. Глава Минздрава выразила надежду на то, что в ближайшее время этот документ будет поддержан.
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