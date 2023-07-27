В Госдуме прокомментировали запрет депутатам ездить в зону спецоперации

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва» допустил, что запрет парламентариям находиться в зоне спецоперации без разрешения Минобороны может касаться тех депутатов, которые не относятся к военнослужащим.

СМИ: Шойгу запретил депутатам ездить в зону СВО без разрешения Минобороны

Милонов отметил, что, будучи депутатом Госдумы, также является военным. Парламентарий добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу поддерживает военнослужащих, которые сражаются в зоне спецоперации.

Ранее Милонов призвал не обращать внимание на его подорванный при обстреле ахилл и счел неудобным обсуждать свою травму на фоне происходящего на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://vk.com/milonov
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