В Госдуме прокомментировали запрет депутатам ездить в зону спецоперации
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва» допустил, что запрет парламентариям находиться в зоне спецоперации без разрешения Минобороны может касаться тех депутатов, которые не относятся к военнослужащим.
Милонов отметил, что, будучи депутатом Госдумы, также является военным. Парламентарий добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу поддерживает военнослужащих, которые сражаются в зоне спецоперации.
Ранее Милонов призвал не обращать внимание на его подорванный при обстреле ахилл и счел неудобным обсуждать свою травму на фоне происходящего на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru