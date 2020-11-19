Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке после инцидента с кислородной трубой

Больница в Коммунарке после ситуации с разгерметизацией кислородной линии работает в штатном режиме. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в Facebook.

Он отметил, что из-за инцидента никто не пострадал - ни в момент происшествия, ни в процессе переезда.

Более 60 спасателей работают на месте инцидента в Коммунарке

Проценко также принес извинения пациентам и их родственникам и поблагодарил сотрудников, сообщает РЕН ТВ.

Телеканал ранее сообщал, что во время инцидента пострадал рабочий, но от госпитализации он отказался.

Накануне в больнице в Коммунарке, где лечатся больные с коронавирусом, произошла разгерметизация трубы с кислородом, сообщает RT. Корпус больницы не использовался - в нем не было пациентов и персонала. Инцидент не повлиял на снабжение кислородом больных.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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