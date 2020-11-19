Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке после инцидента с кислородной трубой

Больница в Коммунарке после ситуации с разгерметизацией кислородной линии работает в штатном режиме. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в Facebook.

Он отметил, что из-за инцидента никто не пострадал - ни в момент происшествия, ни в процессе переезда.