В Госдуме призвали журналистов не упоминать должности и звания виновников крупных ДТП
Рассказывая о крупных или резонансных дорожно-транспортных происшествиях с участием представителей органов власти, представителям СМИ не стоит делать акцент на должности или звании человека, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление депутата Госдумы Анатолия Выборного.
По его словам, в противном случае это сказывается на репутации организации и ее сотрудников, которые ничего противозаконного не сделали. Высказывание парламентария прозвучало после смертельной автоаварии в Тюмени, где пьяный майор областного главка СК сбил двух дорожных рабочих, которые скончались на месте.
Как считает Выборный, необходимо разделять виды уголовных правонарушений, которые совершаются намеренно. В них он включил изнасилования, хищения и разбои. Другие происходят в результате несчастного случая. К ним депутат отнес аварии на дорогах.
Он отметил, в ряде случаев суд оправдывает обвиняемых по уголовным делам, однако негативный фон уже причинит непоправимый вред репутации фигуранту или организации.
Напомним, 24 ноября автомобиль BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, по предварительным данным, водитель был нетрезв. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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