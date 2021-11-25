В Госдуме призвали журналистов не упоминать должности и звания виновников крупных ДТП

По его словам, в противном случае это сказывается на репутации организации и ее сотрудников, которые ничего противозаконного не сделали. Высказывание парламентария прозвучало после смертельной автоаварии в Тюмени, где пьяный майор областного главка СК сбил двух дорожных рабочих, которые скончались на месте.

Как считает Выборный, необходимо разделять виды уголовных правонарушений, которые совершаются намеренно. В них он включил изнасилования, хищения и разбои. Другие происходят в результате несчастного случая. К ним депутат отнес аварии на дорогах.

Он отметил, в ряде случаев суд оправдывает обвиняемых по уголовным делам, однако негативный фон уже причинит непоправимый вред репутации фигуранту или организации.

Напомним, 24 ноября автомобиль BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, по предварительным данным, водитель был нетрезв. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

