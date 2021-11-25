В Госдуме призвали журналистов не упоминать должности и звания виновников крупных ДТП

Рассказывая о крупных или резонансных дорожно-транспортных происшествиях с участием представителей органов власти, представителям СМИ не стоит делать акцент на должности или звании человека, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление депутата Госдумы Анатолия Выборного.

Сотрудник СК насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени

По его словам, в противном случае это сказывается на репутации организации и ее сотрудников, которые ничего противозаконного не сделали. Высказывание парламентария прозвучало после смертельной автоаварии в Тюмени, где пьяный майор областного главка СК сбил двух дорожных рабочих, которые скончались на месте.

Как считает Выборный, необходимо разделять виды уголовных правонарушений, которые совершаются намеренно. В них он включил изнасилования, хищения и разбои. Другие происходят в результате несчастного случая. К ним депутат отнес аварии на дорогах.

Он отметил, в ряде случаев суд оправдывает обвиняемых по уголовным делам, однако негативный фон уже причинит непоправимый вред репутации фигуранту или организации.

Напомним, 24 ноября автомобиль BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, по предварительным данным, водитель был нетрезв. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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