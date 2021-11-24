Сотрудник СК насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени
Автомобиль BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, по предварительным данным, водитель был нетрезв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Тюменской области.
Отмечается, что ДТП произошло на Объездной дороге в районе улицы Федюнинского, 54 около 23:00 23 ноября (21:00 мск). Одному из погибших рабочих был 61 год, второму — на вид 30-35 лет, его личность устанавливается.
По предварительным данным ГИБДД, при проверке водителя на трезвость на месте инцидента было выявлено 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Позже в пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что виновник аварии — сотрудник СК, пишет RT. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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