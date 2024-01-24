В Госдуме призвали запретить выражение «лежачий полицейский»

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев обратился в Роскомнадзор с предложением ограничить использование жаргонных выражений, в частности, термина «лежачий полицейский».

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Хамзаев считает, что термин может оскорбить сотрудников МВД. В своем обращении он попросил главу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрея Липова рассмотреть возможность запрета использования жаргонных выражений в публичном пространстве, а также признать фразу «лежачий полицейский» нежелательным для использования в СМИ и на порталах интернет-ресурсов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить для молодых рок-музыкантов государственную премию или конкурс имени лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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