В Госдуме призвали запретить концерты рэпера Jah Khalib

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Генеральную прокуратуру, к мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой запретить выступления рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), пишет РИА Новости.

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Призыв к запрету концертов связан с тем, что исполнитель якобы поддерживал ВСУ, говорится в сообщении.

Выступление Мамедова должно пройти 23 апреля в Crocus City Hall. Билеты есть в продаже.

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина ранее прокомментировала отмену концерта в Перми 12 апреля. По ее словам, на группу «обрушилась стремная медиаволна», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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