В Госдуме призвали закрыть Ельцин Центр

По его словам, деятельность Ельцин Центра не совпадает с идеологией русской цивилизации. Депутат выступил с предположением, согласно которому Российское военно-историческое общество сможет создать другой музей.



Вассерман подчеркнул, что мы превратимся в «сырье», если в центре продолжится преподавание с их взглядами на российскую историю.

Ранее режиссёр и актёр Никита Михалков раскритиковал деятельность «Ельцин Центра» в Екатеринбурге и призвал его закрыть, напоминает RT.

