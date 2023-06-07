В Госдуме призвали закрыть Ельцин Центр

В Госдуме призвали закрыть Ельцин Центр. Об этом заявил депутат Госдумы публицист Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru.

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По его словам, деятельность Ельцин Центра не совпадает с идеологией русской цивилизации. Депутат выступил с предположением, согласно которому Российское военно-историческое общество сможет создать другой музей.

Вассерман подчеркнул, что мы превратимся в «сырье», если в центре продолжится преподавание с их взглядами на российскую историю.

Ранее режиссёр и актёр Никита Михалков раскритиковал деятельность «Ельцин Центра» в Екатеринбурге и призвал его закрыть, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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