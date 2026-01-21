В Госдуме призвали возмещать россиянам ущерб за блокировки карт
Центробанку России необходимо предусмотреть ответственность банков за блокировку карт граждан из-за подозрительных операций. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.
Он напомнил, что ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина признала, что в борьбе с мошенниками «где-то перегнули палку», однако затем «перегнули её ещё больше».
По его мнению, Центробанк обязан был предусмотреть меры ответственности для банков, так как блокировка наносит россиянам не только моральный, а зачастую «прямой материальный ущерб», который должен быть возмещен.
«Например, за каждый день приостановки начислять процент на сумму средств на счёте в размере доли от ключевой ставки», — предложил Миронов.
Парламентарий добавил, что в противном случае «регулятор и банки продолжат гнуть палку, пока она не сломается».
Ранее председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин заявил «Радиоточке НСН», что ошибочное включение человека в базу данных Центробанка о мошеннических операциях возможно, но ведётся постоянная работа, чтобы свести количество ошибок к минимуму.
