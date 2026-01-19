Центробанк опроверг информацию о массовых блокировках карт россиян

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что в первые недели 2026 года российские банки могли временно заблокировать два-три миллиона карт и счетов физлиц, регулятор указал, что в период с 1 января по 19 января было получено 7 431 соответствующее обращение граждан.

«Это количество обращений вдвое меньше обычного», — подчеркнули в Центробанке.

Ранее председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин заявил «Радиоточке НСН», что приостановка операций или блокировка банковских карт в рамках борьбы с мошенничеством происходит в автоматически.

