Центробанк опроверг информацию о массовых блокировках карт россиян
Центробанк РФ, ведущий базу данных о мошеннических операциях, не согласен с оценками экспертов о количестве заблокированных карт россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что в первые недели 2026 года российские банки могли временно заблокировать два-три миллиона карт и счетов физлиц, регулятор указал, что в период с 1 января по 19 января было получено 7 431 соответствующее обращение граждан.
«Это количество обращений вдвое меньше обычного», — подчеркнули в Центробанке.
Ранее председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин заявил «Радиоточке НСН», что приостановка операций или блокировка банковских карт в рамках борьбы с мошенничеством происходит в автоматически.
