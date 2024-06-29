В Госдуме призвали ускорить создание ГОСТа на шаурму

Соответствующе обращение направил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков на имя руководителя Роскачества Максима Протасова.

Шаурма находится на виду и регулярно становится причиной массовых отравлений, поэтому на нее решили ввести ГОСТ, но в будущем его распространят и на другой «привокзальный фастфуд», заявил ранее «Радиоточке НСН» член коллегии адвокатов «Люди Дела», эксперт в области защиты прав потребителей Алишер Захидов.

