В Госдуме призвали ускорить создание ГОСТа на шаурму
В Госдуме призвали ускорить создание ГОСТа для приготовления шаурмы в связи с надвигающейся аномальной жарой, отмечает RT.
Соответствующе обращение направил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков на имя руководителя Роскачества Максима Протасова.
Шаурма находится на виду и регулярно становится причиной массовых отравлений, поэтому на нее решили ввести ГОСТ, но в будущем его распространят и на другой «привокзальный фастфуд», заявил ранее «Радиоточке НСН» член коллегии адвокатов «Люди Дела», эксперт в области защиты прав потребителей Алишер Захидов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru