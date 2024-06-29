В Госдуме призвали ускорить создание ГОСТа на шаурму

В Госдуме призвали ускорить создание ГОСТа для приготовления шаурмы в связи с надвигающейся аномальной жарой, отмечает RT.

В России разработают ГОСТ на шаурму

Соответствующе обращение направил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков на имя руководителя Роскачества Максима Протасова.

Шаурма находится на виду и регулярно становится причиной массовых отравлений, поэтому на нее решили ввести ГОСТ, но в будущем его распространят и на другой «привокзальный фастфуд», заявил ранее «Радиоточке НСН» член коллегии адвокатов «Люди Дела», эксперт в области защиты прав потребителей Алишер Захидов.

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ФОТО: EPA/ТАСС
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