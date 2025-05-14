Мурашко: Смертность от алкоголя снизилась в регионах, где ввели ограничения

Он уточнил, что снижение в марте 2025 года составило 41% по сравнению с мартом прошлого года, а в апреле - 18%.

Перечисляя регионы, где ограничена продажа алкоголя, министр указал на Якутию, где в 204 сёлах полностью запретили розничную продажу спиртных напитков.

«И вы видите... На 42% снизилась смертность от причин, обусловленных алкоголем, за период с 2005 по 2023 год, на 50% снизилось количество зарегистрированных преступлений», - заключил Мурашко.

Ранее стало известно, что в России в январе-апреле 2025 года производство крепкого алкоголя снизилось на 26%, сообщает RT.

