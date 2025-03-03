В Госдуме призвали сокращать рабочие дни в Великий пост

Он пояснил, что в эти дни православные люди ходят в храмы на вечернее богослужение и слушают Великий канон Андрея Критского, однако если работа заканчивается в 18 часов, то они не успевают соблюсти церковные традиции.

«Поэтому в первые четыре дня Великого поста нужно сократить рабочий день на два часа, тогда всё будет правильно», — заключил парламентарий.

Ранее Русская православная церковь включила бывшего клирика Кинельской епархии Александра Лухманова в перечень лжесвященников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».