В Госдуме призвали сокращать рабочие дни в Великий пост
В первые четыре дня Великого поста следует сокращать робочий день на два часа. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он пояснил, что в эти дни православные люди ходят в храмы на вечернее богослужение и слушают Великий канон Андрея Критского, однако если работа заканчивается в 18 часов, то они не успевают соблюсти церковные традиции.
«Поэтому в первые четыре дня Великого поста нужно сократить рабочий день на два часа, тогда всё будет правильно», — заключил парламентарий.
Ранее Русская православная церковь включила бывшего клирика Кинельской епархии Александра Лухманова в перечень лжесвященников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru