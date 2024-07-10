В Госдуме призвали штрафовать за разговоры по телефону при езде на самокате

По его словам, если водитель самоката был пьян, попал в ДТП и причинил вред здоровью пешехода, штраф должен доходить до 300 тысяч рублей.



Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев сообщил, что у электросамокатов могут появиться специальные идентификационные номера. Покупатели должны будут регистрировать их в системе, отмечает РЕН ТВ.

