В Госдуме призвали штрафовать за разговоры по телефону при езде на самокате

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил штрафовать самокатчиков на пять тысяч рублей за телефонные разговоры без гарнитуры, передает RT.

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По его словам, если водитель самоката был пьян, попал в ДТП и причинил вред здоровью пешехода, штраф должен доходить до 300 тысяч рублей.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев сообщил, что у электросамокатов могут появиться специальные идентификационные номера. Покупатели должны будут регистрировать их в системе, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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