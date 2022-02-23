В Госдуме призвали сделать 23 февраля выходным только для военнослужащих

День защитника Отечества должен остаться выходным днем только для военнослужащих, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Об этом парламентарий заявил в беседе с Ura.ru.

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Луговой отметил, что в советское время 23 февраля — День Советской армии и военно-морского флота — был выходным только для военнослужащих Министерства обороны.

«Сотрудники иных силовых структур не имели отношения к этому празднику. Я всегда считал это справедливым. На мой взгляд, 23 февраля всегда был и должен оставаться профессиональным праздником военнослужащих, праздником офицерского корпуса», — заявил депутат.

По словам Лугового, многие военные отмечают именно советский праздник.

«Кадровые офицеры, закончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и военно-морского флота», — добавил депутат.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:День Защитника ОтечестваГосдумаПраздник
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