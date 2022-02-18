На фасаде Останкинской башни разместят поздравление с Днем защитника Отечества

Во вторник 22 февраля 2022 года Останкинская телебашня запустит для жителей Москвы видеооткрытку, которая будет напоминать о «зеркальной» дате уже с полуночи 22 февраля.



Кроме того, другое медиапоздравление появится на фасаде башни в День защитника Отечества. Кроме того, на баше включат праздничную подсветку с 17:00 до 23:00 23 февраля.

Также Останкинская башня будет транслировать поздравление Смоленскому метромосту со словами «метромост, ты мой герой». При этом фасад метромоста будет транслировать «ответную» надпись со словами «любой подвиг ради тебя, Останкинская башня».

Отмечается, что «переписка» двух архитектурных памятников столицы началась еще 14 февраля, в День всех влюбленных. Тогда на фасадах светились сообщения «Ты одна на свете такая, Останкинская башня» и «Метромост, пришли селфи!».

