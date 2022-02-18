На фасаде Останкинской башни разместят поздравление с Днем защитника Отечества
Во вторник 22 февраля 2022 года Останкинская телебашня запустит для жителей Москвы видеооткрытку, которая будет напоминать о «зеркальной» дате уже с полуночи 22 февраля.
Кроме того, другое медиапоздравление появится на фасаде башни в День защитника Отечества. Кроме того, на баше включат праздничную подсветку с 17:00 до 23:00 23 февраля.
Также Останкинская башня будет транслировать поздравление Смоленскому метромосту со словами «метромост, ты мой герой». При этом фасад метромоста будет транслировать «ответную» надпись со словами «любой подвиг ради тебя, Останкинская башня».
Отмечается, что «переписка» двух архитектурных памятников столицы началась еще 14 февраля, в День всех влюбленных. Тогда на фасадах светились сообщения «Ты одна на свете такая, Останкинская башня» и «Метромост, пришли селфи!».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,0 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
344 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
12,0 млн+198 тыс. / сут.
- Лавров описал важность договора с США фразой «пацан сказал — пацан сделал»
- Переговоры Путина и Лукашенко проходят без «шестиметрового стола»
- Сенат США принял резолюцию о поддержке новых санкций против России
- Адвокат: приставы наложили ограничения на автомобили Моргенштерна
- Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли
- СМИ: Евросоюз разрабатывает санкции против минимум 27 россиян
- В «Молдовагазе» анонсировали дату возврата денег «Газпрому»
- Более 100 машин столкнулись на одном из шоссе в США
- Песков объяснил причину высылки из РФ зампосла США
- Аксенов не поверил, что Киев не нападет на Донбасс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru