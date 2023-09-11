В Госдуме призвали россиян устроить бойкот странам Евросоюза

По её словам, в ответ гражданам РФ следует воздержаться от поездок в страны Евросоюза.

Она отметила, что живущие в Европе россияне, не имеющие гражданства РФ, также подвергаются нападкам со стороны недружественных стран, поэтому, с точки зрения государства, необходим симметричный ответ, но в отношении принимавших решение о запретах лиц.

«Правящая верхушка... решает свои меркантильные интересы, прикрываясь политическими мерам... Их надо выявлять, выделять и наказывать», — добавила Бутина, отметив, что европейцы не являются врагами россиян, в отличие от властей стран ЕС.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что запрет Евросоюза на ввоз россиянами телефоныов, косметики и автомобилей - это переход за красную линию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

