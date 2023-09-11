В Госдуме призвали россиян устроить бойкот странам Евросоюза
Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что запреты Европейской комиссии в отношении россиян носят дискриминационный характер, сообщает Life.ru.
По её словам, в ответ гражданам РФ следует воздержаться от поездок в страны Евросоюза.
Она отметила, что живущие в Европе россияне, не имеющие гражданства РФ, также подвергаются нападкам со стороны недружественных стран, поэтому, с точки зрения государства, необходим симметричный ответ, но в отношении принимавших решение о запретах лиц.
«Правящая верхушка... решает свои меркантильные интересы, прикрываясь политическими мерам... Их надо выявлять, выделять и наказывать», — добавила Бутина, отметив, что европейцы не являются врагами россиян, в отличие от властей стран ЕС.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что запрет Евросоюза на ввоз россиянами телефоныов, косметики и автомобилей - это переход за красную линию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска
- Цена дизельного топлива на бирже обновила рекорд
- Умер клонировавший овечку Долли ученый
- Десяти российским городам присвоили звание «Город трудовой доблести»
- Глава РСПП Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за национализации
- Мутко предложил субсидировать в России ипотеку на большие квартиры
- Зеленский пригрозил Евросоюзу украинскими беженцами в случае сокращения помощи
- AFP: Армения начала совместные учения с американскими миротворцами
- Песков заявил, что Шольц и Макрон утратили возможность быть посредниками
- Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Киеву в активизации Starlink у Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru