В Госдуме призвали родителей не отбирать у детей телефон

По его словам, телефон нужен ребёнку для того, чтобы в экстренной ситуации он мог позвонить в полицию или родителям.

«Никогда не отбирайте у ребёнка телефон... средство связи у него должно оставаться», — подчеркнул парламентарий.

Леонов добавил, что в случае злоупотребления играми в телефоне следует установить родительский контроль.

Ранее психолог Анна Баленко заявила «Радиоточке НСН», что только 10% россиян устанавливают программы родительского контроля на смартфоны своих детей.

