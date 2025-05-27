В Госдуме призвали родителей не отбирать у детей телефон
Родителям никогда не следует отбирать у детей телефон. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Леонов («Новые люди»).
По его словам, телефон нужен ребёнку для того, чтобы в экстренной ситуации он мог позвонить в полицию или родителям.
«Никогда не отбирайте у ребёнка телефон... средство связи у него должно оставаться», — подчеркнул парламентарий.
Леонов добавил, что в случае злоупотребления играми в телефоне следует установить родительский контроль.
Ранее психолог Анна Баленко заявила «Радиоточке НСН», что только 10% россиян устанавливают программы родительского контроля на смартфоны своих детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru