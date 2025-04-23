Тульский студент создал пистолет в виде смартфона

Студент Тульского государственного университета Артем Свитов разработал мини-пистолет, который внешне не отличим от смартфона. Об этом он сам сообщил в интервью газете «Тульские новости».

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По словам молодого человека, он решил реализовать такую идею, так как хотел создать гаджет для секретных служб. Оружие получилось незаметным: у него отсутствуют ствол, рукоятка и спусковой крючок.

Студент рассказал, что внутри его пистолета есть место для трех патронов 9х18 мм. После нажатия на спусковой механизм происходит выстрел. В конструкции также предусмотрена система повторного пуска при осечке.

Ранее сообщалось, что в Ижевске запустили серийное производство патронов с двумя пулями, напоминает НСН.

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ФОТО: скриншот видео
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