Тульский студент создал пистолет в виде смартфона

По словам молодого человека, он решил реализовать такую идею, так как хотел создать гаджет для секретных служб. Оружие получилось незаметным: у него отсутствуют ствол, рукоятка и спусковой крючок.

Студент рассказал, что внутри его пистолета есть место для трех патронов 9х18 мм. После нажатия на спусковой механизм происходит выстрел. В конструкции также предусмотрена система повторного пуска при осечке.

Ранее сообщалось, что в Ижевске запустили серийное производство патронов с двумя пулями, напоминает НСН.

