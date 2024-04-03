В Госдуме призвали проверить Татьяну Лазареву на предмет оправдания терроризма
Депутат Госдумы Елена Ямпольская пообещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом). Об этом она заявила в своем Telegram-канале.
«Попросим уважаемых коллег проверить, по каким статьям УК гражданка наработала на судебное преследование. Чтобы вот это к границам России больше никогда не приближалось», - написала она.
Подобным образом депутат отреагировала на интервью Лазаревой, в котором она сообщила, что испытывает радость, когда украинские беспилотники атакуют российские города.
Минюст признал Татьяну Лазареву иноагентом в июле 2022 года. В графе об иностранных источниках финансирования у нее была указана Украина. На данный момент телеведущая проживает в Испании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru