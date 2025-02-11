В Госдуме призвали проверить информацию Росстата о дефиците учителей
Необходимо проверить данные Росстата, согласно которым в России нет дефицита учителей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
По её словам, вопрос дефицита педагогов-предметников обсуждают не только в парламенте - об этом говорит и российский президент. Однако Росстата предоставляет совершенно иную информацию.
Депутат отметила, что сомневается в достоверности предоставленных ведомством данных, в связи с чем следует обратиться к правительству с просьбой изучить методики подсчёта.
«Хотелось бы ознакомиться с этой методикой и понять, как формируются такие выводы, которые расходятся с реальностью», - заключила Лантратова.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил «Радиоточке НСН», что дефицит учителей в России оценивается в 250 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru