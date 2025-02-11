В Госдуме призвали проверить информацию Росстата о дефиците учителей

По её словам, вопрос дефицита педагогов-предметников обсуждают не только в парламенте - об этом говорит и российский президент. Однако Росстата предоставляет совершенно иную информацию.

Депутат отметила, что сомневается в достоверности предоставленных ведомством данных, в связи с чем следует обратиться к правительству с просьбой изучить методики подсчёта.

«Хотелось бы ознакомиться с этой методикой и понять, как формируются такие выводы, которые расходятся с реальностью», - заключила Лантратова.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил «Радиоточке НСН», что дефицит учителей в России оценивается в 250 тысяч человек.

