HR-эксперт спрогнозировала продолжение кадрового голода в России

Кадровый голод в России продолжит нарастать, заявила HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак.

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По ее словам, дефицит рабочего персонала затронул и «белых воротничков». Пак отметила, что взаимоотношения работодателей и сотрудников изменились на фоне нехватки людей.

«Привычные трудовые отношения между работодателем и сотрудником эволюционировали. Теперь необязательно устраиваться в штат, чтобы стать частью крупной компании и реализовать масштабный проект. Кризис на рынке труда повысил спрос на фрилансеров. Если раньше найти такую подработку было непросто, то сейчас работодатели охотно привлекают внешних сотрудников, чтобы справиться с нехваткой рук», - сказала Пак в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил «Радиоточке НСН», что работодатели активно нанимают выпускников вузов без опыта на фоне дефицита кадров, особенно это касается рабочих специальностей.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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