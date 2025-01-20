HR-эксперт спрогнозировала продолжение кадрового голода в России
20 января 202515:55
Кадровый голод в России продолжит нарастать, заявила HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак.
По ее словам, дефицит рабочего персонала затронул и «белых воротничков». Пак отметила, что взаимоотношения работодателей и сотрудников изменились на фоне нехватки людей.
«Привычные трудовые отношения между работодателем и сотрудником эволюционировали. Теперь необязательно устраиваться в штат, чтобы стать частью крупной компании и реализовать масштабный проект. Кризис на рынке труда повысил спрос на фрилансеров. Если раньше найти такую подработку было непросто, то сейчас работодатели охотно привлекают внешних сотрудников, чтобы справиться с нехваткой рук», - сказала Пак в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил «Радиоточке НСН», что работодатели активно нанимают выпускников вузов без опыта на фоне дефицита кадров, особенно это касается рабочих специальностей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин: Восемь работников «Донбассгаза» пострадали при атаке беспилотника ВСУ
- Спрос на новостройки в Москве упал почти на 13%
- Посол Рогожник: Белоруссия и РФ могут создать общую программу развития авиастроения
- СМИ: Экс-премьер Польши Моравецкий хотел доказать свою личность в «Википедии»
- Более 14,5 тонн нефтеотходов собрано вдоль берега после ЧС с танкерами
- Вирусолог Альтштейн рассказал, как уменьшить риск заболеть гриппом
- Согласно опросу, менее 20% немцев считают, что ФРГ идет верным путем
- Двух генералов ВСУ задержали на Украине за халатность и бездействие на фронте
- Премьер Франции: Европе придется противостоять Трампу, иначе ее «раздавят»
- HR-эксперт спрогнозировала продолжение кадрового голода в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru