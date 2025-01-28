В Госдуме призвали проверить информацию о подготовке покушения на Путина
Информацию американского журналиста Такера Карлсона о якобы «попытках убить» президента РФ Владимира Путина следует проверить. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Он поблагодарил Карлсона за то, что он не стал молчать, а также призвал возбудить уголовное дело для проверки озвученной журналистом информации.
«Преступники должны понести заслуженное наказание», - заключил Шеремет.
Ранее Карлсон заявил, что администрация 46-го президента США Джо Байдена «пыталась убить Путина», не предоставив при этом никаких доказательств, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru