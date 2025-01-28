В Госдуме призвали проверить информацию о подготовке покушения на Путина

Он поблагодарил Карлсона за то, что он не стал молчать, а также призвал возбудить уголовное дело для проверки озвученной журналистом информации.

«Преступники должны понести заслуженное наказание», - заключил Шеремет.

Ранее Карлсон заявил, что администрация 46-го президента США Джо Байдена «пыталась убить Путина», не предоставив при этом никаких доказательств, сообщает RT.

