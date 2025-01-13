СМИ: Полиция Бразилии расследует предполагаемое покушение на президента страны
В Бразилии готовилось покушение на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, а также на судью верховного суда Александра ди Мораеша. Об этом сообщает портал Terra.
По данным издания, соответствующая жалоба поступила в полицию 3 января, после чего правоохранители приступили к расследованию подготовки предполагаемого нападения.
«В конце января планировалось нападение с применением тяжелого вооружения, такого как взрывчатка, гранаты и крупнокалиберная винтовка», - говорится в публикации.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракты против сотрудника Минобороны РФ и военного блогера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru