СМИ: Полиция Бразилии расследует предполагаемое покушение на президента страны

В Бразилии готовилось покушение на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, а также на судью верховного суда Александра ди Мораеша. Об этом сообщает портал Terra.

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По данным издания, соответствующая жалоба поступила в полицию 3 января, после чего правоохранители приступили к расследованию подготовки предполагаемого нападения.

«В конце января планировалось нападение с применением тяжелого вооружения, такого как взрывчатка, гранаты и крупнокалиберная винтовка», - говорится в публикации.

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ФОТО: РИА Новости
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