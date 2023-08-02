В Госдуме призвали произвести единовременную выплату для подготовки к школе

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) призвала произвести единовременную выплату в размере единого пособия для подготовки детей к школе, сообщает РИА Новости.

Госстандарт на школьную форму в РФ появится в 2024 году

Соответствующее обращение депутат направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Она отметила, что комитет поддерживает семьи, которые просят о выделении средств, ссылаясь на резкое увеличением стоимости школьной формы, письменных принадлежностей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила против инициативы ЛДПР по выплате «первосентябрьского капитала» родителям школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ГосподдержкаШколаВыплатыГосдумаДепутат

Горячие новости

Все новости

партнеры