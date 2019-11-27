В Госдуме призвали присмотреться к работе фондов ЖКХ

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Всероссийский аудит ЖКХ и подведение итогов года»

Правительство России призвало провести всероссийский ЖКХ-аудит, после трагедии произошедшей в Пензе. Тогда автомобиль провалился в яму с кипятком прямо под парковкой, и два человека внутри умерли прямо на месте. «Эта трагедия должна послужить началом большого ЖКХ-аудита по всей стране» - заявили в Общероссийском Народном Фронте. Эксперты также напомнили, что потребители услуг ежемесячно платят за ремонтные работы, выполнение которых никто не контролирует, а аварийные ситуации происходят в регионах всё чаще.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с НСН призвал присмотреться к работе фондов ЖКХ.

«Зачастую в последнее время мы слышим результаты работы контрольных органов: “Надо попросить у государства средства, регионы не справляются”. При всем при том, что у нас на сегодняшний день те механизмы, которые государство уже придумало, создало, наполнило деньгами, не все до конца оптимально работают. Какие еще средства нужны для поддержания жилья в нормальном состоянии, если у нас в фондах капитального ремонта на остатках у этих организаций 131 млрд. рублей находится. И абсолютно точно в этом году деньги потрачены не будут. Надо бы разобраться с тем, как эти фонды работают», - заявил он.

Ранее исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева в беседе с НСН рассказала, что подготовка регионов к зиме в этом году оказалась лучше, чем в прошлом. Однако она также назвала ряд регионов с плачевной ситуацией в сфере ЖКХ.



