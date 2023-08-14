В Госдуме призвали пресечь обогащение иноагентов за счет рекламы в интернете
Многие иноагенты сегодня работают на врага, и сотрудничающие с ними рекламодатели, получается, их поддерживают, сказал НСН Вадим Манукян.
Закон об иноагентах нуждается в доработке, чтобы исключить возможность их обогащения за счет российских рекламодателей. Об этом НСН заявил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Ранее Ассоциация блогеров и агентств сообщила, что доходы топ-10 российских блогеров от рекламных интеграций на YouTube по итогам первого полугодия увеличились в среднем на 19%, до 483 млн рублей. Отмечается, что общее количество роликов уменьшилось на 20%, но количество интеграций увеличилось на 30%. Лидером роста стал блогер Влад А4, следом идет журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) и телеведущая Ида Галич. Манукян указал на необходимость ограничить возможности обогащения для иноагентов посредством взаимодействия с рекламодателями.
«Иноагенты сегодня преимущественно находятся за рубежом. То, что рекламодатели абсолютно не чураются размещать у них рекламу, вызывает массу вопросов. Нужны дополнения к закону об иноагентах для того, чтобы предотвратить возможность их обогащения за счет российских рекламодателей. Сегодня, когда идет спецоперация, многие иноагенты работают на врага. Получается, что этим же занимаются и рекламодатели. В осеннюю сессию депутатам Госдумы стоило бы задуматься над этим вопросом», — сказал Манукян.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводятся штрафы за неустранение нарушений законодательства об иноагентах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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