«Платите больше россиянам!»: Названа альтернатива налогам на иностранных рабочих

Идея платить больше российским рабочим кажется более привлекательной, заявил глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг в эфире НСН.



Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в интервью НСН заявил, что от введения налога на иностранную рабочую силу будет такой же эффект, как от запрета иностранцам въезжать в страну.

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По его словам, одной из причин предложения ввести налог на иностранную рабочую силу может быть рост криминогенной обстановки в стране.

«Налог – один из вариантов регулирования стоимости рабочей силы российской и иностранной. Есть же и другие. Квотирование, например. Собственно, рабочая сила ограничена у нас получается. Тут вопрос: для чего все это? Чтобы ограничить иностранную рабочую силу? Ну так какой налог? Можно просто запретить. Просто уменьшить квоту, все механизмы для этого есть. Если глава СК считает, что ущерб от роста криминогенной обстановки превышает экономическую привлекательность иностранной силы, значит, её нужно просто снижать. Тогда государство, исполнительная власть должна принять решение и урезать квоты. Тут никаких налогов не надо», - резюмировал депутат.

Ранее Основатель SuperJob Алексей Захаров заявил «Радиоточке НСН», что вводить налог на труд мигрантов пока рано.

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ФОТО: РИА Новости / МИхаил Воскресенский
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