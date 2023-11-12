В Госдуме призвали отменить продажу алкомороженого в ларьках, кафе и у школ

По словам парламентария, «мороженое, которое греет» лучше ограничить в продаже, так как по крепости оно доходит до 4-6 градусов. Депутат посетовал, что любой школьник может купить стаканчик и полакомиться, после чего опьянеть. Гаврилов также отметил, что взрослым после такого мороженого нельзя управлять транспортным средством.

Ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что вводить дополнительный запрет на продажу мороженого с алкоголем детям не имеет смысла, поскольку такие ограничения уже давно действуют в России.

