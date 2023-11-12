В Госдуме призвали отменить продажу алкомороженого в ларьках, кафе и у школ
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов от партии КПРФ призвал запретить продажу мороженого с содержанием алкоголя около школ, в ларьках и кафе, сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, «мороженое, которое греет» лучше ограничить в продаже, так как по крепости оно доходит до 4-6 градусов. Депутат посетовал, что любой школьник может купить стаканчик и полакомиться, после чего опьянеть. Гаврилов также отметил, что взрослым после такого мороженого нельзя управлять транспортным средством.
Ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что вводить дополнительный запрет на продажу мороженого с алкоголем детям не имеет смысла, поскольку такие ограничения уже давно действуют в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru